Траты петербуржцев на новогодние подарки превысили 19 тыс. рублей

Сервис по поиску работы Superjob совместно с международным брендом товаров для дома MADAME COCO, стремительно развивающимся в России, провел масштабный опрос среди 13 тыс. экономически активных респондентов из разных регионов страны. Судя по его результатам, подавляющее большинство наших соотечественников уже начали думать о новогодних подарках. Так, 72% опрошенных намерены радовать своими подарками членов семьи, 40% порадуют вторую половину, треть участников сделают сюрпризы друзьям, каждый шестой россиянин подарит презент самому себе, а каждый восьмой порадует коллег. Лишь 11% не планируют приобретать подарки вовсе.

Жители Северной столицы настроены тратить на праздники немного больше обычного: в нынешнем году средний бюджет петербуржцев на подарки составил 19,4 тысячи рублей, что превышает прошлогоднюю цифру на 600 рублей. Для сравнения, в предыдущие годы цифры выглядели следующим образом: в 2024 году – 18,8 тыс. рублей, в 2023 году – 16 тыс. рублей, а в 2022 году – всего лишь 14,5 тыс. рублей.

Интересно отметить различия в предпочтениях мужчин и женщин: мужчины чаще делают подарки своим возлюбленным, тогда как женщины уделяют внимание родственникам, друзьям, коллегам и даже себе любимой. Что касается возрастных групп, молодые люди до 35 лет наиболее охотно поздравляют родных, любимчиков и друзей, а вот коллеги скорее получат поздравления от старших поколений.

Согласно статистике MADAME COCO, покупки подарков начинаются задолго до праздников – примерно с середины ноября. К середине декабря объем продаж возрастает почти вдвое относительно периода спокойного спроса. Средняя стоимость подарка варьируется от скромных 1500 рублей за сувенир для коллег и знакомых до внушительных 15000 рублей за презентабельный сюрприз близким людям или начальству.

Таким образом, средняя сумма планируемых расходов на праздничные подарки в 2025 году увеличилась на 5%, составив порядка 18000 рублей. Представители сильного пола рассчитывают выделить на подарки чуть больше – около 21400 рублей, тогда как женщины укладываются в рамки 16100 рублей. Больше всего тратят граждане молодого возраста до 35 лет (около 19000 рублей), тогда как представители старшего поколения предпочитают умеренность и выделяют около 17500 рублей.

Что касается географического распределения расходов, лидируют по щедрости бюджета жители столичного региона Москва, готовящиеся выложить за подарки порядка 22200 рублей (рост на 7%), следом идут красноярцы, чьи траты увеличились на 8% и составили 21600 рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с суммой в 19400 рублей, а замыкают пятерку лучших Екатеринбурга и Ростова-на-Дону с показателями 18200 и 18100 рублей соответственно.

Фото: Pxhere