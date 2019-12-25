Петербуржцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год

Опрос проводился среди представителей трудоспособного возраста.

Сервис по поиску работы Superjob провел исследование о новогодних мечтах россиян: мужчины грезят о денежном вознаграждении, женщины — о поездках. Опрос проводился среди представителей трудоспособного возраста.

Самым популярным новогодним сюрпризом оказался конверт с деньгами — именно его хотят получить 25% участников опроса. Второе место занимает желание отправиться в путешествие — оно набрало поддержку 21% респондентов. Третье место разделили смартфоны и прочие устройства вместе с косметическими средствами и ароматами, собравшие по 8% предпочтений. Желающим получить в подарок бытовую технику и домашнюю электронику оказалось 6%, столько же проголосовало за билеты на культурные события. Ювелирные изделия, образовательные сертификаты и спортивные принадлежности заинтересовали 3% опрошенных, а подарочные карты, литературу, компьютерные игры и ремонтные наборы — всего 2%.

Мужчины чаще женщин мечтают о финансовом поощрении и инструментарии для ремонтных работ. Женщинам же ближе идея путешествий, причем в два раза больше, чем мужчинам. Они также проявляют интерес к косметическим продуктам, культурной программе и ювелирным изделиям.

Люди моложе 35 лет гораздо активнее старшей возрастной группы выражают желание получить деньги (29%), косметику (11%) и современные гаджеты (9%). Среди 35-45-летних популярнее оказалась бытовая техника (7%) и образовательные сертификаты (6%). Для аудитории 45+, напротив, привлекательны спортивная продукция и подарочные карты (по 4%).

Те, кто имеет высшее образование, чаще мечтают о литературе и культурных мероприятиях, в отличие от обладателей среднего профессионального образования, предпочитающих сертификаты на обучающие курсы..

Интересно отметить зависимость желаний от материального положения: чем выше доход опрошенных, тем меньше стремление к материальным благам вроде денег и сильнее тяга к впечатлениям и приключениям в виде поездок.

Ранее петербуржцы перечислили свои профессиональные ожидания от 2026 года.

Фото: Pxhere