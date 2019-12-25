Петербуржцы перечислили свои профессиональные ожидания от 2026 года

Исследования показали, что желание увеличения заработка актуально абсолютно для всех возрастных, социальных и образовательных групп населения, независимо от пола и уровня дохода.

Проведенный сервисом по поиску работы SuperJob опрос работающих жителей Петербурга выявил ключевые профессиональные ожидания горожан на 2026 год. Большинство участников (60%) однозначно называют повышение заработной платы своим основным желанием.

Исследования показали, что желание увеличения заработка актуально абсолютно для всех возрастных, социальных и образовательных групп населения, независимо от пола и уровня дохода.

Среди прочих запросов петербуржцев выделяются:

36% ждут возможности карьерного продвижения,

31% рассчитывают на стабилизацию своей профессиональной деятельности,

25% надеются на улучшение условий труда и наличие компетентного руководства,

Новые интересные задачи интересуют 18% опрошенных,

Расширение соцпакета важно для 16% респондентов,

Признание заслуг сотрудниками отмечают 14%,

Уменьшение рабочей нагрузки и улучшение взаимодействия с коллективом важны соответственно для 6% участников.

Всего лишь 3% опрошенных не сформулировали четких профессиональных ожиданий на предстоящий год.

Стоит отметить, что предпочтения зависят от ряда демографических особенностей. К примеру, наибольший интерес к карьерному росту проявила молодежь до 35 лет (почти половина молодых специалистов), тогда как среди старшего поколения такая цель менее востребована (всего 23%). Стремление к стабильности растет с возрастом: оно значимо для каждой шестой молодой особы, трети тех, кому от 35 до 45 лет, и практически половины респондентов старше 45 лет.

Любопытно, что новая интересная работа привлекает чаще сотрудников старших возрастов (27% лиц старше 45 лет против 11% молодежи до 35 лет). Женщины чаще выражают заинтересованность в карьерном росте, справедливом управлении и появлении нестандартных задач.

Также уровень оплаты труда играет роль в формировании приоритетов: профессионалы с высокими заработками ценят новые вызовы, в то время как работники с низким уровнем дохода стремятся к большей финансовой защищенности и повышению окладов.

Ранее мы сообщили о том, что поиском замены при увольнении занимаются почти 30% петербуржцев.

Фото: Piter.TV