Поиском замены при увольнении занимаются почти 30% петербуржцев

Новое исследование сервиса по поиску работы Superjob охватило респондентов трудоспособного возраста, ранее сталкивавшихся с увольнением.

Каждый третий житель Петербурга (28%), покидая рабочее место, активно участвует в подборе своего потенциального преемника. Из них примерно половина действует самостоятельно (20%), другая же часть (8%) приступает к поиску по запросу руководства организации. Интересно отметить, что внешние и внутренние претенденты оказываются кандидатами на замещение должности примерно в равных долях.

При этом интенсивность участия сотрудников в процессе подбора преемников зависит от размера ежемесячного заработка: среди тех, чей доход превышает отметку в 150 тыс. рублей, 31% проявляют инициативу сами, тогда как по поручению начальства действуют лишь 11%.

Фото: Piter.TV