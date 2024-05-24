Большинство петербуржцев не будут продлевать новогодние праздники отпуском в конце декабря

Статистика показывает, что мужчины охотнее используют возможность взять дополнительный отпуск перед наступлением новогоднего сезона, нежели женщины.

Сервис по поиску работы Superjob рассматривает тему занятости и трудовых взаимоотношений. Исследование проводилось среди официально трудоустроенных жителей города, относящихся к категории экономически активного населения.

В наступающем году россиянам предстоит провести длительные новогодние праздники продолжительностью 12 дней подряд. Согласно результатам опроса, большинство работающих сотрудников петербургских компаний (79%), соблюдающих четкий график труда, решили отказаться от дополнительного отдыха путем объединения праздничных дней с отпуском либо отгулами. Только небольшая доля работников планирует удлинить себе досуг: всего 5% собираются уйти в отпуск до начала официальных каникул, тогда как 2% отложат начало своего ежегодного оплачиваемого отпуска до окончания новогодних празднеств, начиная с 12 января. Остальные респонденты (14%) всё ещё находятся в процессе принятия решений относительно своей трудовой активности в указанный период.

Статистика показывает, что мужчины охотнее используют возможность взять дополнительный отпуск перед наступлением новогоднего сезона, нежели женщины. Чаще желание увеличить продолжительность досуга выражали молодые работники возрастом до 35 лет.

Отношение городских жителей к решению коллег отправиться в отпуск непосредственно перед Новым годом преимущественно позитивное: половина опрошенных (52%) относится к такому выбору нейтрально, четверть (27%) одобряют такую инициативу. Однако 11% участников исследования высказывают негативное мнение касательно подобного поведения коллег.

Женщины испытывают большее раздражение от ухода коллег в отпуск накануне Нового года, чем мужчины. Разделение мнений заметно усиливается с увеличением возраста респондентов: граждане старше 45 лет проявляют большую склонность негативно оценивать подобные действия сослуживцев, чем молодежь и лица среднего возраста.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы озвучили свои планы на новогодние каникулы.

Фото: Piter.TV