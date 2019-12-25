Петербуржцы озвучили свои планы на новогодние каникулы

Почти каждый пятый житель города (19%) вынуждена трудиться в этот период, поскольку рабочий график требует присутствия сотрудников даже в праздничные дни.

Новогодние каникулы — период, когда жители Петербурга предпочитают разные способы отдыха. Исследование сервиса по поиску работы Superjob показало, что треть горожан (33%) собирается посвятить праздничные дни домашнему уюту: общению с семьей, просмотру фильмов, чтению книг, занятиям спортом на свежем воздухе, прогулкам, ремонту жилища, либо же элементарному расслаблению и полноценному отдыху. Однако почти каждый пятый житель города (19%) вынуждена трудиться в этот период, поскольку рабочий график требует присутствия сотрудников даже в праздничные дни.

Путешествия по России привлекают лишь немногих — всего 5% намерены отправиться в турне внутри страны, тогда как заграничные направления выбирают единицы (всего 1%), предпочитая среди экзотики главным образом Таиланд, Египет и Объединённые Арабские Эмираты. Ещё одна небольшая группа респондентов (6%) предпочтёт встречать Новый Год на загородных участках, а 8% выберут традиционные визиты в гости к друзьям и родственникам. Почти четверть участников опроса (23%) ещё не решили, каким именно образом проведут праздничное время.

При сравнении предпочтений мужчин и женщин выяснилось, что представители сильного пола чаще заявляют о намерении продолжать работать в каникулы, тогда как женщины чаще остаются дома. Молодёжь до 35 лет заметно активнее старшего поколения: молодёжь предпочитает трудиться или посещать гостей, в то время как старшие возрастные группы тяготеют к традиционному отдыху на дачах.

Уровень образования тоже влияет на выбор планов: обладатели среднего профессионального образования гораздо чаще вынуждены работать в праздник, чем лица с высшим образованием. Что касается уровня доходов, то горожане с заработком менее 80 тыс. руб. предпочитают проводить свободное время дома или навещают знакомых (соответственно 37% и 10%), в то время как респонденты с высокими зарплатами склонны выбирать загородный досуг или путешествие по родным просторам (по 8% и 7% соответственно).

Фото: Piter.TV