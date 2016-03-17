Конфликты из-за графика отпусков случались у 31% петербуржцев

Женщины чуть чаще мужчин жалуются на возникновение таких ситуаций (соответственно 34% и 26%).

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob обратили внимание на проблему конфликтов среди сотрудников компаний, вызванных распределением отпусков: с подобными ситуациями сталкивается почти треть работающих россиян. Участниками исследования стали трудящиеся граждане трудоспособного возраста.

Отпускной график является официальным документом, и большинство работодателей уже сформировали его на следующий год — 2026-й. Согласно результатам опроса, трудности при согласовании сроков отпуска возникают у каждого третьего жителя Петербурга: 28% участников решают проблемы самостоятельно, а 3% требуют вмешательства начальства либо отдела кадров. Остальные 68% опрошенных находят компромисс с коллегами относительно очередности предоставления отдыха без возникновения серьезных разногласий.

Женщины чуть чаще мужчин жалуются на возникновение таких ситуаций (соответственно 34% и 26%). Наиболее остро эта проблема проявляется среди работников возрастной группы 35-45 лет (так сообщили 37% представителей данной категории). Менее склонны к возникновению подобных трудностей молодые сотрудники младше 35 лет.

Фото: Piter.TV