Перечислены главные причины "тихого увольнения" в Петербурге

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob обратили свое внимание на феномен "тихого увольнения": ситуацию, когда сотрудники исполняют исключительно прописанные должностные инструкции, отказываясь брать дополнительную нагрузку и посещать корпоративные мероприятия. Для изучения вопроса был проведен опрос среди представителей предприятий и трудоспособных жителей.

"Тихое увольнение" знакомо трети организаций. Первым делом работодатели стараются решить проблему посредством открытого разговора с сотрудником (так поступают 76% участников опроса). Треть кадровых служб предлагают работникам сменить сферу ответственности или перевести на иную позицию внутри компании. Четверть фирм воспринимает такую пассивность как повод пересмотреть круг обязанностей сотрудников. Однако встречаются и радикальные методы воздействия: четверть руководителей лишают нарушителей премиальных выплат, каждая десятая компания ограничивает доступ к образовательным программам, а ещё столько же готовы официально расторгнуть трудовой договор.

Среди активно работающих петербуржцев лидируют две причины "тихого увольнения": хроническая усталость (51%) и невозможность профессионального продвижения (49%). Каждый шестой видит корни проблемы в желании работника повысить свою зарплату либо премию. Десятая доля полагает, что мотивация кроется в уверенности в простоте смены рабочего места. Ещё десять процентов возлагают вину на начальство, считая неэффективной организацию рабочих процессов. Есть мнение, что некоторые работают параллельно в другом месте.

Женщины чаще связывают данное поведение с синдромом эмоционального выгорания. Люди моложе 35 лет чаще признаются уставшими от трудовых нагрузок.

Высококвалифицированные респонденты сильнее выражают обеспокоенность выгоранием (52% против 50%), отсутствием карьерных возможностей (50% против 48%) и склонны рассматривать "тихое увольнение" как способ давления на работодателя для увеличения заработка (20% против 16%). Респонденты со средне-профессиональным уровнем образования чаще высказываются о вере в легкость нахождения другого места занятости.

Среди высокооплачиваемых горожан (зарабатывающих от 150 тыс. руб.) преобладает позиция отсутствия перспективы роста карьеры, тогда как фактор усталости звучит значительно реже. Кроме того, именно эта группа наиболее уверена, что сотрудники используют подобную тактику для достижения финансовых выгод.

Фото: Piter.TV