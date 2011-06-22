Петербуржцы предпочитают покупать новогодние подарки примерно за 2 недели до праздника

Доход также влияет на стратегию выбора подарка.

Сервис по поиску работы Superjob решил разобраться, как жители Петербурга готовятся к новогодним праздникам: заранее планируют покупку подарков или действуют импульсивно. Оказалось, что лишь 8% горожан начинают подготовку задолго до Нового года, ещё 18% делают покупки за месяц до события. Наибольшее число участников опроса — 22%, приобретают подарки за две-три недели до праздника. А вот четверть всех опрошенных предпочитает совершать приобретения спонтанно. Интересно отметить, что десятая часть вообще обходится без покупок подарков.

Представительницы прекрасного пола оказались более предусмотрительными: женщины чаще мужчин задумываются о подарках заранее. Мужская половина, напротив, склонна к неожиданным решениям и нередко вовсе отказывается от приобретения сувениров близким людям.

Анализируя возрастные группы, выяснилось, что молодёжь до 35 лет активнее совершает покупки именно за пару недель до праздника (их доля составляет 28%), тогда как респонденты среднего возраста — от 35 до 45 лет — лидируют по числу спонтанных приобретений (31%).

Доход также влияет на стратегию выбора подарка: среди людей с заработком ниже 80 тыс. руб. количество приверженцев спонтанных решений составляет 21%. Среди высокооплачиваемых жителей города эта цифра возрастает вдвое — до 40%.

Фото: Pxhere