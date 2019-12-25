Петербуржцы рассказали, сколько дней хотят отдыхать в новогодние каникулы

Интересно отметить, что небольшая группа граждан (4%) вовсе отказывается от дополнительного отдыха, предпочитая вернуться к работе сразу после новогоднего торжества.

Новогодние праздники 2026 года установят рекорд длительности для жителей современной России — россияне смогут отдохнуть целых 12 дней подряд, начиная с 31 декабря и заканчивая 11 января. Согласно опросу сервиса по поиску работы Superjob, треть трудоспособных петербуржцев (33%) удовлетворены таким количеством праздничных дней. Однако каждый десятый гражданин хотел бы увеличить этот срок, тогда как отдельные группы населения предпочитают меньший отпуск: 7% респондентов высказались за каникулы длиной от 1 до 3 дней, 15% предпочли бы отдых от 4 до 6 дней, ровно одну неделю хотят провести вне рабочего процесса 14%, а 10% выбрали бы промежуток от 8 до 11 дней.

Средняя желаемая длительность отпуска составила 9 дней. Интересно отметить, что небольшая группа граждан (4%) вовсе отказывается от дополнительного отдыха, предпочитая вернуться к работе сразу после новогоднего торжества. Женская половина населения гораздо активнее поддерживает установленный правительством график каникул: женщины положительно относятся к продолжительности праздников в течение 12 дней. Мужчины же часто считают такую меру недостаточной и отдают предпочтение увеличению периода досуга до 13—14 дней.

Молодежь моложе 35 лет демонстрирует наибольший интерес к продлению праздничных дней: почти каждая шестая молодая особа хотела бы растянуть отдых на большее количество суток. Напротив, возрастная категория от 35 до 45 лет склоняется именно к установленному количеству праздничных дней (их устраивает такая норма на уровне 38%). Наиболее негативно к официальным праздникам относится обеспеченная часть населения с доходом выше 150 тыс. руб.: лишь четверть представителей этой категории (22%) согласны с официальной длительностью каникул, подавляющее большинство (65%) ратует за сокращение количества праздничных дней.

Фото: Piter.TV