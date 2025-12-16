Буланова сдала историю на отлично в 57 лет в вузе Минска

57-летняя певица Татьяна Буланова успешно закрыла первую сессию в Институте современных знаний имени А. М. Широкова в Минске. Она получила высокий балл по истории и прошла аттестацию по вокалу, хотя призналась, что научить петь человека с рождения нельзя — это дар свыше.

Певица Татьяна Буланова, поступившая на заочное отделение минского Института современных знаний имени А. М. Широкова в 2025 году в возрасте 56 лет, рассказала о результатах первой экзаменационной сессии. Сейчас артистке 57 лет, она обучается по специальности "музыкальное искусство эстрады" по индивидуальному плану. Об этом пишет КП-Петербург.

Одним из экзаменов стала история, и именно этот предмет принёс певице неожиданно высокую оценку по десятибалльной системе. Буланова поделилась, что преподаватель узнала, в каких городах Беларуси она побывала, а артистка назвала каждый город и год его основания. Преподаватель заметила, что даже местные жители так не путешествуют по стране. Аттестацию по вокалу певица проходила в формате доверительной беседы. Она считает, что в её возрасте уже можно самой подсказывать. Буланова уверена: научить человека петь невозможно, если он не родился певцом. То же самое, по её мнению, относится к актёрскому мастерству и рисованию — можно объяснить лишь основы и технику, но творчество даётся свыше.

Несмотря на плотный гастрольный график, артистка успешно совмещает учёбу с концертами. При этом она призналась, что за последние 7 лет так и не выбрала время для полноценного отпуска.

Ранее мы сообщили о том, что Ольга Бузова представила в Петербурге свой дебютный фильм "Равиоли Оли".

Фото: ВКонтакте / Татьяна Буланова