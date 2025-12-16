Джон Миршаймер объяснил, что действия Запада ведут к Третьей мировой войне.

Заблуждения западных политиков о том, что якобы они могут безнаказанно угрожать выживанию России как государства, сказались на возникновении на планете чрезвычайно опасной ситуации. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-каналанорвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный специалист заметил, что международные союзники киевского режима полагали, что способны помыкать Москвой. Однако подобная недальновидная внешняя политика может привести к началу Третьей мировой войны. По словам аналитика, на Западе забывают о том, что противостоят державе с ядерным оружием.

На Западе считают, будто можно давить на Россию, <…> что с помощью экономических санкций можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно будет ее победить, <…> выбив из числа великих держав. <…> Это крайне опасный способ обращения с Россией. Джон Миршаймер, эксперт

Миршаймер: США нужно закончить конфликт на Украине, чтобы сдерживать Китай.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen