Зеленский позвал Путина на саммит G7

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину встретиться во время саммита G7 во Франции. Его заявление привели украинские СМИ.
Я предлагаю Путину встречу во время саммита G7 в ближайшие два дня, там будут присутствовать Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский, президент Украины
По его словам, для Путина это будет хорошая возможность встретиться с лидерами стран Европы и Соединенных Штатов. Кроме того, Зеленский сообщил, что в Белом доме согласились пригласить президента РФ на встречу в рамках саммита.
Это не первая попытка Зеленского позвать российского лидера на личную встречу. Но Путин заявил, что пока не будут достигнуты реальные договоренности, то смысла в таких мероприятиях нет.
Саммит G7 стартует 15 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Он продлится два дня.
Ранее американский военный министр Пит Хегсет заявил, что хотел бы побывать на ужине с участием российского президента, лидера США и главы киевского режима.
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