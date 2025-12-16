Зеленский позвал Путина на саммит G7

Глава киевского режима считает, что встреча с Путиным должна произойти в присутствии лидеров ЕС и США.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину встретиться во время саммита G7 во Франции. Его заявление привели украинские СМИ.

Я предлагаю Путину встречу во время саммита G7 в ближайшие два дня, там будут присутствовать Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Владимир Зеленский, президент Украины

По его словам, для Путина это будет хорошая возможность встретиться с лидерами стран Европы и Соединенных Штатов. Кроме того, Зеленский сообщил, что в Белом доме согласились пригласить президента РФ на встречу в рамках саммита.

Это не первая попытка Зеленского позвать российского лидера на личную встречу. Но Путин заявил, что пока не будут достигнуты реальные договоренности, то смысла в таких мероприятиях нет.

Саммит G7 стартует 15 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен. Он продлится два дня.

Ранее американский военный министр Пит Хегсет заявил, что хотел бы побывать на ужине с участием российского президента, лидера США и главы киевского режима.