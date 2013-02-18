В Пентагоне хотели бы собрать трех мировых лидеров вместе за столом.

Американский военный министр Пит Хегсет хотел бы, чтобы состоялся ужин с участием российского президента Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа, а также главы киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление шеф Пентагона сделал в в интервью местной журналистке Кэти Миллер, опубликованном на YouTube-канале 2 декабря. Чиновник отреагировал на вопрос ведущей шоу о том, каких трех человек он хотел бы собрать за столом. Говоря о том, какие блюда бы подавались этим политикам, Пит Хегсет указал, что именно стейки - это то, что захотят есть президенты страны.

В настоящий момент, я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. И посмотрим, что получится... Это был бы ужин ради мира. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Напомним, что вашингтонская администрация ранее предложила план по мирному урегулированию регионального кризиса на Украине из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство со стороны властей из киевского режима и его европейских союзников. "Коалиция желающих" попыталась существенно скорректировать проект. А 23 ноября США и Украина провели друг с другом в Женеве консультации. Позже Дональд Трамп подтвердил сведения о том, что первоначальный американский план по мирному урегулированию был доработан с учетом позиций Москвы и Киева. Количество пунктов было сокращено до 22.

