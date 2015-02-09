В Пентагоне призвали детей добавить книгу в праздничный "wish-лист".

Американский военный министр Пит Хегсет опубликовал в социальных сетях обложку несуществующей детской книги о борьбе с наркоторговцами. Свою публикацию иностранный чиновник подписал так, что книга якобы может находиться в списке для рождественских пожеланий от детей к Санту Клаусу или родителям. На ней изображена черепаха в камуфляже. Речь идет о персонаже по имени Франклин из одноименного мультсериала. Животное стреляет из вертолета по трем лодкам, которые находятся у берегов джунглей.

Для вашего списка рождественских пожеланий…. Пит Хегсет, шеф Пентагона

В августе 2025 года западная газета The New York Times написала о том, что американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале использования военной силы против латиноамериканских преступных картелей, занимающимися наркотиками. После этого в район Карибского моря Вашингтоном были переброшены значительные дополнительные подразделения Вооруженных сил США. Затем Белый дом начал совершать воздушные налеты по катерам. По информации от правительства, этим способом в сторону Америки транспортируются запрещенные вещества через Карибское море и восточную часть Тихого океана.

Глава Пентагона надел на встречу Трампа с Зеленским галстук в цветах российского флага.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Pete Hegseth

