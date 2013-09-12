Переговоры в Белом доме завершились досрочно, а Дональд Трамп отказался поставлять Украине ракеты "Томагавк".

Официальная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме сопровождалась несколькими резонансными деталями. Как сообщает Telegram-канал "RT на русском", глава Пентагона и министр войны США Пит Хегсет присутствовал на переговорах в галстуке, цветовая гамма которого повторяет российский триколор.

На опубликованных фотографиях видно, что галстук Хегсета сочетает белый, синий и красный цвета в последовательности, соответствующей российскому государственному флагу. Аксессуар привлек внимание в контексте напряженной дипломатической обстановки.

Встреча лидеров, начавшаяся с задержкой из-за опоздания Зеленского, продлилась около 2,5 часов вместо запланированного времени. По данным издания Axios, Трамп резко завершил переговоры, заявив: "Посмотрим, что произойдёт на следующей неделе" — намекая на возможный саммит с Россией в Будапеште. Источники портала охарактеризовали переговоры как "непростые", отметив, что "всё прошло плохо". Важным итогом встречи стало заявление Трампа об отказе от поставок Украине крылатых ракет "Томагавк".

Фото: Reuters