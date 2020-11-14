Алиев пропустил неформальный саммит СНГ в Петербурге

Президент Азербайджана второй раз за месяц не приехал на встречу с Путиным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял участия в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, который прошел 22 декабря в Санкт-Петербурге.

В администрации президента Азербайджана сообщили, что Ильхам Алиев не приехал в Петербург из-за плотного рабочего графика. В Баку подчеркнули, что причина отсутствия носит исключительно организационный характер. Неформальный саммит СНГ стал вторым международным мероприятием за месяц с участием президента России Владимира Путина, которое пропустил глава Азербайджана.

В администрации также отметили, что Азербайджан продолжает активно участвовать в официальных мероприятиях Содружества Независимых Государств и придает важное значение сотрудничеству в рамках объединения. В качестве примера было приведено участие Ильхама Алиева в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось 9–10 октября в Душанбе. В Баку охарактеризовали переговоры в рамках того саммита как продуктивные.

Фото: YouTube / AZTV