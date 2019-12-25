По его словам, Вашингтон не отказывался от проведения саммита с Москвой.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал саммит России и США вопросом времени. Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште.

По словам Сийярто, Вашингтон не отказывался от проведения саммита с Москвой, который должен был пройти в столице Венгрии. Он добавил, что пришел к такому выводу во время переговоров с американскими властями. Глава венгерского МИД добавил, что подготовка саммита все равно идет.

Вопрос в том, когда подготовка достигнет той стадии, что такой мирный саммит сможет принести ощутимые результаты, чтобы мир наконец-то вернулся в Центральную Европу. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции принять саммит РФ и США.

