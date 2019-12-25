Эрдоган заявил о готовности Турции принять саммит РФ и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны принять саммит РФ и США. Об этом он рассказал журналистам по возвращении из турне по странам Персидского залива.
Эрдоган ответил на вопрос о перспективах переговоров президентов РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он выразил сожаление, что встреча двух лидеров в Будапеште не состоялась. Президент Турции подчеркнул, что любой диалог будет способствовать прекращению конфликта на Украине.
У нас хорошие отношения с обеими сторонами, и мы являемся страной, заслужившей доверие обеих сторон. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы полны решимости использовать эту ситуацию на благо человечества.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
Ранее Путин заявил, что саммит в Будапеште скорее перенесен.
Фото: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan
