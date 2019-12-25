Лучшего директора года выберут в России до 1 октября

Директора года выберут до 1 октября. В России стартовал Всероссийский профессиональный конкурс. Первый тур продлится до 15 мая: участникам предстоит пройти онлайн-испытание, которое проверит знания закона и госполитики, а также умение выстраивать учебный процесс. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения страны.
Кандидаты продемонстрируют знание трудового законодательства, умения взаимодействовать с различными категориями участников образовательных отношений и представлять информацию о школе. Все еще можно подать заявку на участие. Имена вышедших в финал станут известны до 6 июля. Победителя объявят в Кремлёвском дворце 1 октября.
Мы рассматриваем профконкурсы как действенный механизм выявления, поддержки и распространения лучших административных практик. Именно благодаря таким инициативам формируется сообщество сильных и энергичных лидеров, способных задавать стратегический вектор развития российского образования.
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ
Конкурс существует уже пять лет, за это время он объединил 5 тыс. руководителей со всей страны. Интерес к нему продолжает оставаться высоким.
