"Зенит" вырвал победу у "Балтики" в первом матче после паузы

Петербургский "Зенит" с минимальным счетом переиграл калининградскую "Балтику" в стартовом матче 19 тура чемпионата России. Встреча состоялась на "Газпром Арене".

Единственный мяч зрители увидели лишь в концовке встречи. На 87 минуте забитым голом отметился Луис Энрике. Гости могли открыть счет раньше, но судья после видеопросмотра отменил взятие ворот Кевином Андраде из-за положения вне игры у его партнера.

В футболке сине-бело-голубых впервые вышли на поле Игорь Дивеев, Джон Дуран и Джон Джон. Дивеев отыграл все 90 минут, а Дуран с Джоном были заменены по ходу второго тайма. Никому из дебютантов не удалось отметиться результативными действиями.

Для главного тренера хозяев Сергея Семака эта виктория стала особенной. В свой 50 летний юбилей он одержал 150 победу в РПЛ во главе петербургского клуба. Как подсчитали статистики, наставник стал всего лишь четвертым специалистом в истории лиги, достигшим такого результата с одной командой.

После этой игры "Зенит" набрал 42 очка и возглавил турнирную таблицу.

Фото: Piter.tv