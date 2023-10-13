В Петербурге с начала недели очистили более 2 тыс. крыш

В первую очередь от мокрого снега и сосулек освобождают крыши в центре города.

С начала недели в Петербурге очистили свыше 2 тыс. кровель. С наледью ежедневно борются сотни промышленных альпинистов, пишет 12 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

В первую очередь от мокрого снега и сосулек освобождают крыши в центре города, а также на зданиях социально значимых объектов.

У нас есть первоочередной перечень домов, это, в основном, участки над пешеходными зонами. Далее идут школы и детсады. Перед началом работ за сутки вывешиваем объявления, выставляем ограждения, натягиваем сигнальную ленту. Елена Владимирова, начальник отдела санитарного содержания и благоустройства ЖКС №1 Петроградского района

К выходным усилится влияние циклона "Тамара", который принесет очередные снегопады.

Фото: Piter.TV