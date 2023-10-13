  1. Главная
В Петербурге с начала недели очистили более 2 тыс. крыш
Сегодня, 15:43
В первую очередь от мокрого снега и сосулек освобождают крыши в центре города.

С начала недели в Петербурге очистили свыше 2 тыс. кровель. С наледью ежедневно борются сотни промышленных альпинистов, пишет 12 февраля телеканал "Санкт-Петербург"

В первую очередь от мокрого снега и сосулек освобождают крыши в центре города, а также на зданиях социально значимых объектов. 

У нас есть первоочередной перечень домов, это, в основном, участки над пешеходными зонами. Далее идут школы и детсады. Перед началом работ за сутки вывешиваем объявления, выставляем ограждения, натягиваем сигнальную ленту. 

Елена Владимирова, начальник отдела санитарного содержания и благоустройства ЖКС №1 Петроградского района

К выходным усилится влияние циклона "Тамара", который принесет очередные снегопады. 

Ранее мы рассказывали о том, что синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады февраля. 

Фото: Piter.TV 

