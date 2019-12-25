Мини-отель появится в корпусе Апраксина двора после реставрации

Концепцию разработало архитектурное бюро "Студия 44".

После реставрации в корпусе №5 Апраксина двора расположатся торговые помещения и мини-отель. Инвестором выступает группа компаний холдинга "Питер", сообщили в Смольном 3 июля.

К настоящему времени выполнены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов, устройству перекрытий и лестниц. Идут устройство крыши и ремонт кирпичной кладки, реставрируются штукатурная отделка и деревянные оконные заполнения. До этого были проведены историко-архивные изыскания и техническое обследование. В дальнейшем в подвале, на первом и втором этажах расположатся складские и торговые помещения, на третьем и четвертом этажах разместятся номера гостиницы.

Параллельно ведутся работы и на других объектах Апраксина двора. Всего на территории находятся 68 зданий, из них 51 – объекты культурного наследия. Концепцию реставрации разработало архитектурное бюро "Студия 44".

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Петербурга подписал закон о порядке включения зданий в перечень памятников.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга