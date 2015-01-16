Губернатор Петербурга подписал закон о порядке включения зданий в перечень памятников

Новая редакция сохраняет возможность для всех местных жителей и организаций направлять заявления.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в закон "Об охране объектов культурного наследия в Петербурге". Его приняли депутаты городского парламента в третьем чтении 24 июня. Документ упорядочивает процедуру рассмотрения заявлений о включении зданий и территорий в перечень выявленных памятников.

Новая редакция сохраняет возможность для всех местных жителей и организаций направлять заявления. При повторной подаче оно должно содержать документально подтвержденные исторические сведения.

Эффективность работы с заявлениями подтверждается зримыми результатами. В прошлом году КГИОП включил в список выявленных памятников Морской вокзал, Фарфоровскую набережную, Дом творчества композиторов в Репино, солодовню Калашниковского пивоваренного завода на Новгородской улице, деревянную дачу на Приморском шоссе, здание хирургического барака и здание учебно-производственных мастерских на Арсенальной набережной.

Ранее на Piter.TV: Александр Беглов рассказал о реставрации знаковых зданий и благоустройстве парков в Петербурге.

Фото: Piter.TV