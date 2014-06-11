Здание бывшей Чубыкинской богадельни признали памятником

В богадельне одновременно проживало до 200 человек.

Трехэтажное здание бывшей старообрядческой Чубыкинской богадельни на Московском проспекте, 108 получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение выпустил КГИОП Петербурга.

Инициатором строительства при Громовском старообрядческом кладбище выступил царскосельский купец Пётр Чубыкин, завещавший на эти цели крупную сумму денег. Возведение трехэтажного корпуса началось в 1896 году по проекту архитектора Карла-Фридриха Циглера фон Шафгаузена. Работы завершились к 1899 году, однако из-за конфликта с Синодом учреждение было открыто для первых жильцов только в декабре 1905 года. На верхнем этаже изначально разместился домовый храм во имя святителя Петра – небесного покровителя купца-благотворителя. В 1908 году церковь была надстроена еще одним этажом и украшена звонницей по проекту архитектора Петра Гилёва.

В богадельне одновременно проживало до 200 человек. С началом Первой мировой войны мирная функция учреждения сменилась на военную: здесь был развернут лазарет для раненых солдат. При здании также работала начальная старообрядческая школа на 40–50 детей, где ученики получали бесплатное образование, пособия и завтраки. После революции 1917 года церковные земли были отчуждены, а в стенах бывшего приюта разместили детский дом. Впоследствии помещение использовалось как спецшкола ВВС и вычислительный центр ЛенГОРОНО.

С 1981 года и по настоящее время памятник архитектуры занимает Санкт-Петербургская детская музыкальная школа имени Василия Андреева. Присвоение официального охранного статуса позволит сохранить исторический облик фасада конца XIX века и обеспечит государственную защиту зданию.

Ранее мы сообщили о том, что делегация из Узбекистана изучила опыт КГИОП Петербурга.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга