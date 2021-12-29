Бывший петербургский полицейский получил условный срок за взятки на Апраксином дворе

Также в течение 3 лет он не сможет работать в правоохранительных органах.

В Петербурге бывшего сотрудника ППС полиции УМВД по Центральному району признали виновным во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что экс-полицейский получал взятки за непривлечение к ответственности за торговлю продуктами питания на территории Апраксина двора без регистрации. В общей сложности он получил 127 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 3 года условно, также в течение 3 лет он не сможет работать в правоохранительных органах.

В октябре прошлого года АО "Апраксин двор" объявило о ликвидации.

Фото: Piter.tv