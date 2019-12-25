Тимуру Иванову продлили арест по делу о взятках на три месяца

Адвокат экс-замглавы Минобороны России сообщил о ходе рассмотрения второго уголовного дела против его подзащитного.

Симоновский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему заместителю российского министра по обороны Тимуру Иванову в ходе рассмотрения его второго уголовного дела о получении взяток на общую сумму более 1,415 млрд рублей, а также отмывании денег в особо крупном размере и незаконном хранении, изготовлении оружия. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал адвокат Денис Балуев.

Симоновский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Тимуру Вадимовичу и Фомину Александру Григорьевичу, каждому на 3 месяца, то есть до 8 января 2027 годаю источник СМИ

Эксперт добавил, что никто из участников судебного процесса не возражал против продления подозреваемому меры пресечения. Ранее Симоновский суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова, а также признавшего вину в даче взятки за попустительство по службе предпринимателя Александра Фомина. Материалы расследования в отношении третьего фигуранта, заключившего сделку со следствием в связи с полным признанием вины, бизнесмена Сергея Бородина, были выделены в отдельное делопроизводство. Она рассмотрены в особом порядке. Симоновский суд признал мужчину виновным во взяточничестве. Его приговорили к восьми годам заключения в колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, суд постановил конфисковать имущество бизнесмена на сумму в 1 миллиард 372 миллионов рублей.

Тимур Иванов просит кассацию вернуть дело о растрате в апелляцию и оправдать его.

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