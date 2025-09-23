Тимур Иванов просит кассацию вернуть дело о растрате в апелляцию и оправдать его

Дата судебного заседания в кассации пока не назначена.

Защита бывшего заместителя российского министра по обороны Тимура Иванова, осужденного ранее на 13 лет колонии за растрату при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц", обжаловала приговор в кассационной инстанции. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на слова адвоката Дениса Балуева. Юрист объяснил, что просьба заключается в возвращении материалов уголовного дела в апелляцию, признавшую судебный приговор законным, а также оправдать подзащитного.

Мы обратились во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение Первого апелляционного суда, который признал приговор в том числе в отношении Тимура Вадимовича законным. Также мы просим кассацию направить обратно в апелляционную инстанцию материалы дела и принять новое решение - оправдать нашего подзащитного. источник СМИ

Напомним, что первого июля 2025 года Московский городской суд по расследованию о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц" приговорил Тимура Иванова к 13 годам заключению и штрафу в 100 миллионов рублей. Его бывший подчиненный Антон Филатов приговорен к 12,5 годам колонии и штрафу в 25 миллионов рублей. Дополнительно судебная инстанция лишила Тимура Иванова права занимать административные должности сроком на четыре года и назначил два года ограничения свободы. Россиянин лишен государственных наград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней. Суд взыскал в доход страны арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов расследования. В общей сложности с ответчиков по искам было взыскано в солидарном порядке 216 миллионов рублей за растрату, а 3,92 миллиардов рублей - в пользу Агентства по страхованию вкладов (по уголовному делу о легализации денег банка "Интеркоммерц"). В сентябре апелляционная инстанция признала приговор Иванову законным, он вступил в силу.

