Тимур Иванов подал иск к Минобороны за игнорирование просьбы об отправке на СВО

Бывший заместитель российского министра по обороне Тимур Иванов, осужденный за растрату и вывод около 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц", подал иск к военному ведомству страны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону проведения специальной военной операции. Соответствующими данными с журналистами поделились представители новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на полученные документы. В тексте говорится о том, что ответчиком в исковом заявлении указаны военный комиссариат Москвы и Единый пункт отбора на военную службу по контракту в городе. Заявление направлено для изучения в Мещанский районный суд российской столицы.

Прошу... обязать ответчиков совершить действия, указанные в п.п. 3 и 4 ст. 34 Закона "О воинской обязанности и военной службе" по отбору меня для прохождения воинской службы по контракту и заключить со мной контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО. пояснительная часть административного искового заявления

В требованиях упоминается, что Тимур Иванов обратился в Единый пункт отбора на военную службу по контракту по Москве с заявлением о желании заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО на любой воинской должности. Это письменное обращение направлено по почте. Оно было получено адресатом еще в ноябре 2025 года. Однако никакого ответа мужчина не получил. Истец считает, что ответчики совершили незаконное бездействие.

Фото: Piter.tv