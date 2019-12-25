АО "Апраксин двор" объявило о ликвидации

"Апраксин двор" закрепили за агентством по развитию имущественного комплекса (АРИК) Петербурга.

Акционерное общество "Апраксин двор", которое раньше управляло помещениями на одноименном рынке, объявило о ликвидации. Сообщение появилось на портале базы "Федресурс".

"Апраксин двор" закрепили за агентством по развитию имущественного комплекса (АРИК) Петербурга. Еще летом арендаторам разослали уведомления о прекращении договоров. При этом в августе появились сообщения, что АРИК планирует провести конкурс на аренду ряда помещений. В Смольном в это же время уточнили, что не принимали решения заключать новые договоры с арендаторами.

АРИК будет искать инвестора, желающего вложиться в реставрацию и реконструкцию рынка.

В августе петербуржцы обратились к Путину с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора.

Фото: Piter.tv