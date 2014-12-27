Петербуржцы обратились к Путину с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора

Арендаторы готовы сами провести реконструкцию.

Собственники и арендаторы исторического Апраксина двора написали письмо главе государства Владимиру Путину, в котором попросили его помочь с преобразованием объекта культурного наследия. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на письмо.

В письме неравнодушные горожане просят Путина дать поручение губернатору Петербурга Александру Беглову принять во внимание предложения собственников. Они готовы собственными силами сделать Апраксин двор современнее, привлекательнее и безопаснее. По мнению петербуржцев, Смольный осознанно тормозит процесс реконструкции двора.

Арендаторы уже разработали концепцию реконструкции, нашли инвесторов. От властей им нужны не средства, им нужен "зеленый свет".

Комплекс находится не в лучшем состоянии. Не надо помогать деньгами, пусть разрешат провести реконструкцию. Юрий Козлов, представитель группы арендаторов

В начале недели стало известно, что в Петербурге создана рабочая группа по развитию Апраксина двора. Как выяснилось, группа создана еще в июне этого года, сообщили в комитете по инвестициям. Первая встреча прошла в первых числах месяца. Однако официальных вестей о судьбе двора от местных властей не поступает. В конце июля этого года арендаторы, работники комплекса и горожане написали письмо самому Беглову. Но ответа так и нет.

Фото: liveinternet.ru