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В Петербурге создана рабочая группа по развитию Апраксина двора
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В Петербурге создана рабочая группа по развитию Апраксина двора

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Власти всерьез взялись за преобразование Апраксина двора.

Власти Петербурга создали рабочую группу, которой предстоит разработать план развития исторического Апраксина двора. Об этом 9 августа пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в городском правительстве. 

В рабочую группу вошли представители инвестиционного, имущественного, а также транспортного и энергетического блоков. По словам источника, губернатор Петербурга Александр Беглов намерен лично следить за дальнейшей судьбой двора. 

Всерьез взяться за преобразование Апраксина двора власти обещали ещё в 2017 году. Однако дело дальше не сдвинулось. Спустя четыре года, в июле 2021 года, Смольный вновь вспомнил про Апраксин двор – петербуржцы обратились к губернатору с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора. Спустя несколько дней стало известно, что все арендаторы должны покинуть двор. 

Ранее стало известно, что Апраксин двор входит в список нелюбимых мест для прогулок у петербуржцев. 

Фото: Piter.tv

Теги: апраксин двор, рабочая группа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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