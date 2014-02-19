В Петербурге создана рабочая группа по развитию Апраксина двора

Власти всерьез взялись за преобразование Апраксина двора.

Власти Петербурга создали рабочую группу, которой предстоит разработать план развития исторического Апраксина двора. Об этом 9 августа пишет "Фонтанка" со ссылкой на источник в городском правительстве.

В рабочую группу вошли представители инвестиционного, имущественного, а также транспортного и энергетического блоков. По словам источника, губернатор Петербурга Александр Беглов намерен лично следить за дальнейшей судьбой двора.

Всерьез взяться за преобразование Апраксина двора власти обещали ещё в 2017 году. Однако дело дальше не сдвинулось. Спустя четыре года, в июле 2021 года, Смольный вновь вспомнил про Апраксин двор – петербуржцы обратились к губернатору с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора. Спустя несколько дней стало известно, что все арендаторы должны покинуть двор.

Ранее стало известно, что Апраксин двор входит в список нелюбимых мест для прогулок у петербуржцев.

Фото: Piter.tv