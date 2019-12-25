Все арендаторы должны покинуть "Апраксин двор"

Апраксин двор опустеет на полгода, а, может быть, и на год. Об этом сообщили "Ведомости Санкт-Петербурга".
Дело в том, что АО "Апраксин двор" должно будет передать комитету имущественных отношений Петербурга все территории комплекса. АО распоряжалось ими на основе договора доверительного управления. Его срок истек, а продлить договор нельзя в связи с требованиями антимонопольного законодательства.
Новых арендаторов можно будет начать искать только после того, как все помещения передадут в оперативное управление ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса". В общей сложности с предпринимателями было заключено 66 договоров. По словам гендиректора АО "Апраксин двор" Сергея Дубровского, без работы останется тысяча человек.
Ранее арендаторы обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора.
Фото: Piter.TV
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