  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы обратились к губернатору с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора
Сегодня, 9:09
212
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы обратились к губернатору с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора

0 0

Арендаторы, работники комплекса и горожане ждут, когда здания ансамбля приведут в порядок.

Петербуржцы просят губернатора решить вопрос с преобразованием и сохранением объекта культурного наследия "Апраксина двора". Обращение подписали 120 человек, в том числе работники и арендаторы торгового комплекса. Документ есть в распоряжении Piter.TV. 

Отмечается, что в Апраксином дворе отреставрированные объекты соседствуют с полуразрушенными. Обновить территорию комплекса планировали еще в конце прошлого века, но проект так и не был реализован. При этом инвестор уже есть. Для проведения работ требуется внесение поправок в законодательства. Инициатива рассматривалась, но прошла пока два чтения из трех. 

Комплексное развитие территорий Апраксина двора позволит не только воссоздать объекты культурного наследия, но обеспечить перераспределение туристических потоков и создать полноценный городской квартал с развитой инфраструктурой.

говорится в обращении.

На данный момент, по мнению подписавшихся под обращением, на рынке процветает "криминал и торговля контрафактными товарами". Работники комплекса ждут, когда здания приспособят для современного использования и благоустроят территорию.

Полное название объекта культурного наследия регионального значения — Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором). 

Ранее стало известно, что Апраксин двор входит в список нелюбимых мест для прогулок у петербуржцев. 

Фото: Piter.TV

Теги: апраксин двор, обращение, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии