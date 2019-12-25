Петербуржцы обратились к губернатору с просьбой отреставрировать здания Апраксина двора

Арендаторы, работники комплекса и горожане ждут, когда здания ансамбля приведут в порядок.

Петербуржцы просят губернатора решить вопрос с преобразованием и сохранением объекта культурного наследия "Апраксина двора". Обращение подписали 120 человек, в том числе работники и арендаторы торгового комплекса. Документ есть в распоряжении Piter.TV.

Отмечается, что в Апраксином дворе отреставрированные объекты соседствуют с полуразрушенными. Обновить территорию комплекса планировали еще в конце прошлого века, но проект так и не был реализован. При этом инвестор уже есть. Для проведения работ требуется внесение поправок в законодательства. Инициатива рассматривалась, но прошла пока два чтения из трех.

Комплексное развитие территорий Апраксина двора позволит не только воссоздать объекты культурного наследия, но обеспечить перераспределение туристических потоков и создать полноценный городской квартал с развитой инфраструктурой. говорится в обращении.

На данный момент, по мнению подписавшихся под обращением, на рынке процветает "криминал и торговля контрафактными товарами". Работники комплекса ждут, когда здания приспособят для современного использования и благоустроят территорию.

Полное название объекта культурного наследия регионального значения — Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором).

Ранее стало известно, что Апраксин двор входит в список нелюбимых мест для прогулок у петербуржцев.

Фото: Piter.TV