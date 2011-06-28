Эксперты назвали нелюбимые места петербуржцев в городе

В их число вошли Невский проспект, Апраксин Двор и Думская улица.

Национальный центр когнитивных разработок и Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО подвели предварительные итоги исследования. В рамках него эксперты выяснили удовлетворенность жителей инфраструктурой Петербурга. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе университета.

Известно, что в опросе приняли участие 320 петербуржцев. Жители Северной столицы могут выбрать любимые и нелюбимые места в районе проживания или же рассказать, чего им не хватает для комфортной жизни в городе. Так, экспертам удалось разработать карту, на которой представлены развитые и проблемные района Петербурга.

Наша карта отображает самые востребованные и разнообразные с точки зрения сервисов территориальные кластеры. Они сформировались вблизи Мариинского театра, Новой Голландии, Дворцовой площади, Петропавловской Крепости, Стрелки Васильевского острова, а также вокруг любимых пешеходами улиц — Большой Конюшенной и Литейного проспекта. Александра Ненько, доцент Института дизайна и урбанистики, руководитель Лаборатории качества городской жизни ИТМО.

Петербуржцы предпочитают большую часть времени гулять, ходить в кафе, а также совершать покупки около Петропавловской крепости, Новой Голландии и Стрелки Васильевского острова. А вот Невский проспект, Апраксин Двор и Думская улица входит в число нелюбимых мест у граждан. Кроме того, в нецентральных районах города петербуржцам не хватает развлечений, культурных объектов, а также рабочих мест.

Аналитики отметили, что подробно исследован только центр города. Чтобы подвести итоги исследования, необходимы ответы жителей и других районов Петербурга. В опросе можно принять участие до 20 июня этого года.

Ранее мы писали, что в Петербурге выяснили какие антистресс-игрушки чаще всего покупают.

Фото: Piter.tv; пресс-служба университета ИТМО