В Петербурге выяснили какие антистресс-игрушки чаще всего покупают

Отмечается, что в почете у петербуржцев игрушка поп-ит. Ее штучные продажи в марте — мае превышают продажи симпл-димплов в семь раз.

В воскресенье, 6 мая, стало известно, что в Петербурги выросли продажи антистресс-игрушек "Поп-ит" и "Симпл-димпл". Новая забава приобрела популярность благодаря социальной сети Tik Tok. Об этом сообщают "Невские новост".

Игрушки появляются в марте этого года, однако пик их спроса пришелся на апрель — май. Как пишут "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу интернет-магазина Ozon, петербуржцы сейчас занимают второе место по активности покупок популярных игрушек. Так, специалисты отмечают, что в марте доля поп-итов и сипл-димплов составляла менее 6 % тучных продаж от всех антистресс-игрушек. Однако уже в апреле она выросла до 66 %, а в мае — до 72 %.

Отмечается, что в почете у петербуржцев игрушка поп-ит. Ее штучные продажи в марте — мае превышают продажи симпл-димплов в семь раз.

По данным Wildberries, самые бюджетные модели симпл-димпл покупатели могут найти по цене от 130 рублей за штуку. Также можно приобретать наборами: например, пять разноцветных поп-итов для всей семьи стоят около 2 тыс. рублей.

За неделю петербуржцы приобрели около 4 тыс. антистрессовых товаров.

Недавно мы рассказывали, что такое поп-ит, симпл-димпл и сквиш. Такие антистресс-игрушки помогают снять напряжение и стресс. Мягкая игрушка поможет отвлечь мозг от напряжённого мыслительного процесса, успокоиться. Также еще один плюс поп-ита и симпл-димпл – это развитие мелкой моторики. Есть опросы и исследования, которые подтверждают, что игрушки-фиджеты (спиннер, всевозможные "мялки" и антистресс-девайсы) помогают сосредоточиться на задачах просто тем, что занимают беспокойные руки. Такой способ концентрации не что-то новое. В офисах люди, например, для концентрации щелкают шариковой ручкой.

Ранее Piter.tv сообщал, что кронштадтский "Лагерь настоящих героев" сможет принять 750 детей.

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