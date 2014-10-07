Кронштадтский "Лагерь настоящих героев" сможет принять 750 детей

На открытии первой смены присутствовал губернатор Александр Беглов.

Накануне, 1 июня, в Кронштадтском "Острове фортов" прошло открытие первой смены "Лагеря настоящих Героев", которое посетил губернатор Александр Беглов.

Сам лагерь открыл свои двери в прошлом году и даже успел принять более 400 курсантов за короткий сезон 2020 года. По словам губернатора, город старается делать все, чтобы молодежь росла сильной, умной, здоровой и патриотичной. Градоначальник поблагодарил организаторов праздника, в том числе министра обороны Сергея Кужугетовича, "который сделал все, чтобы этот лагерь открылся в прошлом году, в период пандемии".

В этом году хотят провести семь смен и принять более 700 детей.

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Фото: Пул 78 / Telegram