Организованный летний отдых для россиян подорожает

Цены выросли на более чем 30%.

В этом году россиянам придется больше потратиться на летний организованный отдых. Как пишет "Коммерсант", расходы на бронирование туров как в России, так и за рубежом выросли примерно на треть.

Аналитики считают, что поездки подорожают для россиян из-за падения рубля, играет роль и ограничение авиасообщения. По мнению экспертов, ситуация с ценами будет зависеть от возобновления рейсов в Турцию и Египет.

Организованный тур по России этим летом в среднем обойдется в 64,2 тысячи рублей. Средний чек вырос на 36%. А туры за рубеж подорожали до 121,5 тысячи рублей, что на 39% выше, чем в 2020 году.

Предполагается, что этим летом большинство россиян не будут выезжать за пределы страны для отдыха.

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