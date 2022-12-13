Стало известно, где будут отдыхать петербургские дети летом

Самым популярным местом отдыха в этом году станет дача.

В этом году большинство петербургских детей поедут летом на дачу. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Около 38 процентов жителей рассказали, что их дети отправятся в деревню или на дачу. Около 13 процентов респондентов купили детям путевки на Черное море. Малыши и школьники поедут Сочи, Анапу и Геленджик. Только три процента родителей планируют отправиться всей семьей за границу.

Еще 15 процентов участников опроса рассказали, что их дети проведут лето в детском лагере. Всего один процент отметил, что ребенок будет посещать школьный лагерь.

На все лето останутся дома 28 процентов ребят. Пять процентов родителей рассказали, что их дочки и сыновья летом будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников и поправлять здоровье в санатории.

Ранее на Piter.tv: в ЖК "Малая Охта" ввели в эксплуатацию детсад на 75 человек.

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