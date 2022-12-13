В ЖК "Малая Охта" ввели в эксплуатацию детсад на 75 человек

В него будут ходить дети от 4 до 7 лет.

ООО "СПб Реновация" группы компаний "Самолет" получила разрешение на ввод в эксплуатацию встроенного детского сада на 75 мест в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сад расположен в 5-м корпусе многоквартирного дома ЖК "Малая Охта" (Уткин проспект, уч.56). В него будут ходить дети от 4 до 7 лет. В детском саду будет три группы по 25 человек.

На 1 этаже разместятся группы для детей среднего возраста, помещения для хранения колясок и санок, пищеблок. На 2 этаже будут для детей старшей группы, для дошкольников, административный блок, медицинский блок, кружковая и преподавательская. Также предусмотрен универсальный зал для музыкальных занятий и занятий физкультурой.

В Красносельском районе продолжается реконструкция здания начальной школы Лицея № 369.

Фото: портал "Строительный Петербург"