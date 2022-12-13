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Стартовали продажи путевок в детские лагеря Ленобласти
Сегодня, 13:02
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Стартовали продажи путевок в детские лагеря Ленобласти

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Родителям напомнили, что они могут оформить компенсацию и вернуть до 70 процентов от стоимости путевки.

Стартовали продажи путевок в детские лагеря Ленобласти. В этом регионе летом будут отдыхать более 100 тыс. детей. Об этом сообщили в ТАСС. 

Первая смена начнется 28 мая. В Ленинградской области школьников примут более 500 лагерей. На оздоровительную кампанию из консолидированного бюджета будет выделено более  млрд рублей.

Путевки на летние смены уже можно приобрести. Родителям напомнили, что они могут оформить компенсацию и вернуть до 70 процентов от стоимости путевки. Полностью вернуть деньги смогут приемные родители, опекуны и родители-участники спецоперации на Украине. 

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Фото: Piter.tv

Теги: дети, детские лагеря, ленобласть, летний отдых
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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