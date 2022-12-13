Нельзя капать на насекомое маслом или спиртом, так как в состоянии удушья паразит начинает вбрасывать в свою жертву содержимое кишечника, что увеличивает риск подцепить инфекцию.

В Петербурге начался сезон активности клещей. В Городской вирусологический центр Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина поступило на исследование 20 клещей. У четырех из них выявили боррелиоз. В комздраве Петербурга рассказали, что делать, если укусил клещ.

Сначала надо срочно обратиться в ближайший травматологический пункт. Насекомое снимут и отправят на анализ. Врач обработает место укуса. Кроме того,можно приехать в поликлинику Больницы Боткина на Пискаревском, 49 или приемное отделение больницы на Миргородской, 3.

Клеща можно снять самостоятельно. Важно вытащить его с головкой. Нельзя давить насекомое пальцами, чтобы инфекции не попали в человеческий организм. Нельзя капать на насекомое маслом или спиртом, так как в состоянии удушья паразит начинает вбрасывать в свою жертву содержимое кишечника, что увеличивает риск подцепить инфекцию. Снятых клещей надо отправить в лабораторию на исследование.



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