В Петербурге и Ленинградской области выходят из спячки змеи

Сейчас пресмыкающиеся малоактивны. Активность начнет возрастать ближе к маю, а пика достигнет – к сентябрю.

Плюсовые температуры и солнечная погода, установившиеся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, способствуют выходу из спячки змей. Об этом предупредила пресс-служба Росприроднадзора.

Змеи имеют очаговое распространение и поэтому в одном месте, где было организовано зимовочное место, можно в период пробуждения встретить несколько особей одновременно. Сейчас пресмыкающиеся малоактивны. Активность начнет возрастать ближе к маю, а пика достигнет – к сентябрю. Так как не всегда визуально возможно оценить ядовитая или неядовитая особь повстречалась, то следует соблюдать простые правила безопасности: не приближаться к змее и сохранять дистанцию не менее двух метров, не совершать резких движений.

Также Росприроднадзор напоминает, что яд гадюки весной наиболее токсичен, его токсичность постепенно снижается к осени. В случае, если змея все-таки напала, необходимо обратиться к врачу, который введет пострадавшему противоядие.

Также петербуржцам и жителям Ленобласти напомнили, что обыкновенная гадюка занесена в Красную книгу ряда субъектов РФ. За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Фото: пресс-служба Росприроднадзора