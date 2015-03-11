Из-за раннего потепления в Петербурге пробуждаются змеи

Гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу.

В связи с ранним потеплением в Петербурге и Ленобласти начали пробуждаться змеи. В основном речь идет о гадюках, которые выползают на проталины, лесные просеки и в парки, рассказали в городском комитете по природопользованию 13 марта.

Гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Северной столицы из-за сокращения ее численности и диапазона распространения. Весной эти змеи покидают зимние убежища, когда температура поверхности земли достигает +10...+12 градусов.

Гадюка – ядовитая, но неагрессивная змея, которая нападает только при провокации – к примеру, при подходе или случайном наступании. Встречи с гадюками в Петербурге – редкое и случайное явление. Комитет по природопользованию

Питается гадюка мелкими грызунами, насекомыми, земноводными и птицами. При укусе важно обратиться за медицинской помощью.

При встрече со змеей не пытайтесь ее поймать или убить. Если гадюка заметила вашего питомца, аккуратно отведите его в сторону и удерживайте на поводке.

Фото: пресс-служба петербургского комитета по природопользованию