Россиянам назвали способ готовки рыбы для избавления от паразитов

Инфекционист рассказал, как термическая обработка поможет от заражения.

Рыбу с личинками сибирской двуустки, вызывающей описторхоз, на внешний вид или запах определить невозможно. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала российский врач-инфекционист Марият Мухина. Эксперт пояснила, что в целях защиты от паразитов необходимо соблюдать правила приготовления и обработки еды. Известно, что возбудители проблемы находятся в мышечной ткани рыбы и имеют микроскопические размеры, то попадая в организм человека, они начинают расти и превращаются в червя-сосальщика.

Абсолютно нельзя определить по внешнему виду. Рыба не меняет своих органолептических свойств, внешне она никак не изменена. Марият Мухина, инфекционист

Врач добавила, что самым надежным способом уничтожения личинок в рыбе является термическая обработка. Для этот продукт необходимо варить или жарить не менее 15–20 минут. Важно знать, что крупные куски требуют особенно тщательного приготовления. Возможность обеззараживания рыбы также может быть с помощью горячего копчения, консервирования и глубокой заморозки. Согласно официальным рекомендациям от Роспотребнадзора, выдерживать рыбу следует при минус 28 градусах градусов по Цельсию не менее 32 часов или при минус 40 градусах в течение семи часов.

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Фото: Piter.tv