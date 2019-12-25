Роскачество выявило нарушения обязательных требований у 15 марок консервов из скумбрии

Вся продукция признана безопасной для употребления.

Роскачество выявило различные нарушения обязательных требований у 15 марок консервов из скумбрии, при этом все консервы безопасны. Соответствующее заявление сделали журналистам информационного агентства "РИА Новости" представители пресс-службы профильной организации. Специалисты объявили результаты лабораторных исследований в консервах с добавлением масла отечественного производства. Удалось изучить товар 37 торговых марок. Проверки включали в себя вопросы безопасности продукции, а также честную маркировку. Также изучалась видовая подмена. Эксперты пришли к основному выводу о том, что все консервы оказались безопасны для здоровья потребителей, однако в 15 случаях производители нарушили обязательные требования федерального законодательства.

В Роскачестве уточнили, что нарушения выявлены в консервах марок "Вкусные консервы", "Каждый день", "Люди любят", "Мореслав", "Морское содружество", "Морские традиции", "Морской котик", "Онежские деликатесы", "Посейдон", "Хозяин Балтики", "Фишмар", Aro, Globus, Gold Fish и ZR. Речь идет об условии того, что рыбы в банке должно быть не менее 50 процентов. При этом в консервах "Каждый день", "Посейдон", "Хозяин Балтики", Aro этот порог не соблюден. А у четырех марок заявленная на этикетке массовая доля рыбы не совпала с фактической. Дополнительно в консервах "Морские традиции" и "Морское содружество" замечена подмена вида скумбрии. В "Онежских деликатесах", по данным исследователей, отсутствует зоологическое наименование рыбы. При этом заявленные показатели белка и жира не соответствуют фактическим.

Также отмечается, что у шести торговых марок содержание соли вышло за пределы ГОСТа. У консервов "Беринг" отмечены жесткие рыбные кости, в "Знатоке" - суховатая консистенция, у "5 Морей" - слабый привкус горечи.

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