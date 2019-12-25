В России появился первый чизбургер со Знаком качества

Отмечена продукция сети "Вкусно - и точка".

Роскачество впервые выдало отечественный Знак качества на чизбургер. Соответствующее заявление сделали журналистам информационного агентства "РИА Новости" представители пресс-службы профильной организации. Известно, что отметка присуждена сети предприятий быстрого обслуживания.

Соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества подтвердила продукция, представленная в сети "Вкусно - и точка". пресс-служба компании

Уточняется, что знак качества выдан на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. По истечении срока ресторанная сеть вправе продлить действие сертификации. На данный момент информация о выданном документе была внесена в систему Росаккредитации.

Напомним, что знак качества присваивается только той продукции, которая по результатам исследований соответствует обязательным требованиям законодательства, требованиям по уровню локализации производства и опережающим стандартам Роскачества.

Роскачество предупредило об опасности старых консервов.

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