В новых регионах России летом откроют шесть стационарных лагерей

Татьяна Голикова рассказала об отдыхе детей.

Новые регионы России (Херсонская и Запорожская область, Донецкая и Луганская народные республики) готовятся к летней оздоровительной кампании. Соответствующее заявление в рамках правительственного совещания с коллегами из субъектов страны сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновница заметила, что на территориях будут открыты шесть стационарных лагерей и еще более 600 лагерей при образовательных организациях. Порядка шести тысяч несовершеннолетних граждан из новых регионов смогут отдохнуть по летним путевкам в других регионах РФ, в том числе и на побережье моря.

По информации, которая имеется у нас, откроется на их территории 6 стационарных лагерей и 631 лагерь на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей, которые позволят отдохнуть более 20 тыс. детей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова сообщила, что в РФ потратят более 68 млрд рублей на летнюю оздоровительную кампанию.

Фото и видео: Правительство России