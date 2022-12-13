Голикова сообщила, что в РФ потратят более 68 млрд руб. на летнюю оздоровительную кампанию

Вице-премьер РФ рассказала о выделении федеральных средств на отдых детей в 2023 году.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила коллегам на правительственном совещании о том, что власти страны потратят более 68 миллиардов рублей на организацию и проведение в текущем туристическом сезоне летней оздаровительной кампании. В общей сложности отдохнуть в стране смогут 5,1 миллионв несовершаннолетних граждан. Чиновница добавила, что в текущем году в программе задействованы 39 482 предприятия, что почти на тысячу объектов больше, чем было в прошлом году.

Общий объем финансирования, это пока предварительная оценка, который запланирован регионами на организацию летней оздоровительной кампании 2023 года, составит 68,8 млрд рублей. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова сообщила о необходимости соблюдать антиковидные меры в детских лагерях летом.

Фото и видео: Правительство России