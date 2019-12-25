Что такое поп-ит, симпл-димпл и сквиш

Разбираемся в новых словах, которые все чаще стали звучать среди подростков.

В последнее время от детей и молодежи более старшее поколение стало слышать такие слова, как "поп-ит", "симпл-димпл" и "сквиш". Оказалось, что за такими сложными названиями скрываются антистресс-игрушки, которые набрали популярность в Tik-Tok. Это что-то вроде спиннеров, которые также были популярны среди подростков в 2017 году.

Что такое поп-ит

Поп-ит (попыт, pop it) – пластинка с большим количеством пупырышек. Многие в интернете шутят, что поп-ит – это переосмысленная пленка с пупырышками, в которую обычно запаковывают хрупкие предметы.

Поп-ит – силиконовая панель с выпирающими бугорками, которые можно "лопать" бесконечно, в отличие от той же пленки. Если нажимать на бугорки с одной стороны, то они вдавливаются внутрь с характерным звуком. После этого игрушку можно перевернуть и снова лопать. Поп-иты выпускают самых разных форм и цветов - от кругов и квадратов до единорогов и яблочек.

Что такое симпл-димпл

Их разница с поп-ит состоит лишь в размере. Поп-ит более объёмный, имеет множество бугорков. Его можно мять даже двумя руками, но носить с собой не всегда удобно. Симпл-димпл легко помещается в карман, часто выглядит как брелок, такую игрушку можно лопать одной рукой.

Что такое сквиш

Название происходит от английского слова "squishy", что переводится как "мягкий", "податливый". Игрушка предназначена для того, чтобы ее сжимали и мяли, после сжатия она быстро принимает прежнюю форму. Сквиши появились еще в 2018 году, но теперь они переживают вторую волну популярности.

Зачем нужны симпл-димпл и поп-ит

Такие антистресс-игрушки помогают снять напряжение и стресс. Мягкая игрушка поможет отвлечь мозг от напряжённого мыслительного процесса, успокоиться. Также еще один плюс поп-ита и симпл-димпл – это развитие мелкой моторики.

Есть опросы и исследования, которые подтверждают, что игрушки-фиджеты (спиннер, всевозможные "мялки" и антистресс-девайсы) помогают сосредоточиться на задачах просто тем, что занимают беспокойные руки. Такой способ концентрации не что-то новое. В офисах люди, например, для концентрации щелкают шариковой ручкой.

При этом многие пользователи соцсетей и специалисты сходятся во мнении, что эти антистресс-игрушки, как некогда "лизуны", спиннеры долго не продержатся.

Видео: Tik-Tok / @pankovskayay; Tik-Tok / @fidjet.cheeek